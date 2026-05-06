Maçtan dakikalar
15. dakikada sol taraftan Orkun Kökçü’nün kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Bahadır Güngördü son anda çift yumrukla uzaklaştırdı.
36. dakikada Asllani’nin pasında sol kanatta topla buluşan El Bilal Toure, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
42. dakikada sağ taraftan Murillo’nun kullandığı uzun taç atışında savunmadan seken topu önünde bulan Oh’un altıpasın sağından yaptığı vuruşta kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kurtardı.
65. dakikada Olaitan’ın pasında topla buluşan Orkun Kökçü’nün ceza yayı gerisinin solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanında kaldı.
75. dakikada Olaitan’ın savunmanın arkasına attığı pasta Asllani, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
81. dakikada El Bilal Toure’nin pasında topla buluşan Olaitan, rakibi geçip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Adil Demirbağ’a da çarpan top yandan auta gitti.
90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kazeem Olaigbe, Junior Olaitan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Adnan Deniz Kayatepe direkt penaltı noktasını gösterdi.
90+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Enis Bardhi, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
Stat: Tüpraş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Kristjan Asllani (Vaclav Cerny dk. 83), El Bilal Toure, Hyun-Gyu Oh
Yedekler: Devis Vasquez, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Adamo Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Diogo Gonçalves (Kazeem Olaigbe dk. 73), Jackson Muleka
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Riechedly Bazoer, Jin-Ho Jo, Rayyan Baniya, Yhoan Andzouana, Arif Boşluk, Sander Svendsen, Morten Bjorlo
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Enis Bardhi (dk. 90+8) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Ammanuel Agbadou, Orkun Kökçü, Junior Olaitan (Beşiktaş), Deniz Türüç, Bahadır Güngördü (Konyaspor)