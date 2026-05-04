Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.50 sıralarında Edremit İlçesi Van Çimento Fabrikası önünde meydana geldi. Plaka ve sürücü bilgisi henüz öğrenilemeyen otomobilin, seyir halindeyken viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle uçtuğu belirtildi.

Kaza sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Van’dan Gevaş istikametine doğru ilerleyen araçta bulunan 1 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından 1 kişinin hastaneye kaldırılmasından sonra araç kapısı, olay yerindeki vatandaşlar ve ekipler tarafından demir çubuklarla açılmaya çalışıldı. İddialara göre kapının açılmasının ardından araçta başka kimsenin olmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.