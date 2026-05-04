Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar dikkat çekerken, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Van’da kuyumcularda yoğunluk oluştu. Van’daki kuyumcular, yaz aylarının gelmesiyle birlikte alışveriş hareketliliğinin arttığını ifade etti.

Vanlı kuyumcular, düğün sezonunun özellikle yaz aylarında başladığını belirterek bu dönemde vatandaşların altın alışverişine yöneldiğini aktardı.

Kuyumcular, düğün hazırlığı yapanların yanı sıra hediye amaçlı alışverişlerin de yoğunlukta etkili olduğunu dile getirdi. Van genelinde birçok kuyumcuda yaşanan hareketlilik, sezonun başlamasıyla birlikte belirgin şekilde artış gösterdi.

Kuyumcular ayrıca, yalnızca alışveriş yapmak isteyenlerin değil, piyasa araştırması yaparak maliyet hesaplaması çıkarmak isteyen vatandaşların da bu dönemde kuyumculara başvurduğunu ifade etti. Bu amaçla yapılan ziyaretlerin de yoğunluğa katkı sağladığı belirtildi.