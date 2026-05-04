Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Van İl Müdürlüğü, deprem, çığ gibi afetlerin yanı sıra yangın konusunda da hazırladığı broşürlerle vatandaşı bilgilendiriyor.

Özellikle yaz aylarında orman yangınları, bunun yanı sıra zaman zaman yaşanan ev ve fabrika yangınları can ve mal kaybına neden olabiliyor. 2025 yılında Bolu’daki otel yangını, Kocaeli’deki fabrika yangını ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınları çok sayıda can ve mal kaybına yol açmıştı.

Yangınlar yalnızca insanları değil, doğadaki birçok canlıyı ve yaşam alanını da etkilerken, yüzlerce kişi yerinden olmak zorunda kalıyor.

Van’da ise özellikle kış aylarında, soba ve ısıtıcılardan kaynaklı olarak ev yangınları yaşanabiliyor. Bu kapsamda yangınlara karşı farkındalığı artırmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Van İl Müdürlüğü, bilgilendirme broşürleri ile halkı konu hakkında bilgilendiriyor.

AFAD’DAN BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde yangın bilincini artırmak amacıyla broşür dağıtımı ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Vatandaşlara; yangın öncesinde alınması gereken önlemler, yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler ile yangın söndürme tüplerinin kullanımı hakkında eğitimler veriliyor. Ayrıca afetlere karşı dirençli yapıların önemi de vurgulanıyor.

AFAD tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürlerinde şu ifadelere yer verildi:

YANGIN NEDİR VE NASIL ÖNLEM ALINMALIDIR?

Yanıcı maddenin yeterli miktarda ısı ve oksijenle uygun koşullarda birleşmesiyle oluşan kimyasal tepkimeye yanma, bu olayın kontrolden çıkmasına ise yangın denir. Kent yangınları evlerde ve iş yerlerinde can ve mal kaybına yol açabilir. Sigara, elektrik kontağı, baca tutuşmaları, açık ocaklar, soba ve dikkatsizlik yangınların başlıca sebeplerindendir. Unutma, hazırlık güvenli bir yaşamın temelidir.

YANGIN ÖNCESİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

-Yetkili kurumlardan yangın eğitimi alın,

-Tahliye planı hazırlayın ve tatbikat yapın,

-Standartlara uygun malzeme kullanın,

-Yetkili servis ve kişilerden hizmet alın,

-Gaz ve duman dedektörü kullanın,

-Yangın riskine karşı evinizi sigortalatmayı unutmayın,

-Elektrikli ve gazlı cihazların bakımını düzenli olarak yapın ve yaptırın.

YANGIN SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

-Alev veya duman görürseniz hemen çevrenizdekileri uyarın,

-Yangın alarmını kullanın,

-Tahliye planına uygun şekilde tahliye olun,

-112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın,

-Yangın büyümeden söndürmeye çalışın,

-Dumanlı ortamda tahliye olurken yere yakın hareket edin,

-Yangın alanından çıkamıyorsanız kapıları kapatın, duman girişini engelleyin.

YANGIN SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

-Yetkililerin talimatlarına uygun hareket edin,

-Yangının neden olabileceği yapısal hasarlara dikkat edin.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI NASIL KULLANILIR?

AFAD Van İl Müdürlüğü tarafından yangın söndürme tüplerinin kullanımıyla ilgili hazırlanan broşürlerde; “pimi çekin, tüpü ateşin kaynağına yöneltin, sıkın ve süpürme hareketi yapın” görselleri yer alırken yangında giysilerin alev alması durumunda da, ‘dur – yat – yuvarlan’ ifadelerine yer verildi.

YAŞADIĞINIZ ALANI TAHLİYE ETMENİZ GEREKİRSE

-Güvenli yolu kullanın (en kısa ve güvenli tahliye yolunu seçin, dumanlı alanlardan kaçının),

-Afet ve acil durum çantanızı alın (önemli eşyalar ve ilk yardım malzemeleri),

-Uyarıları takip edin (alarm ve talimatlara uyun, gerekirse 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın).