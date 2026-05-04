Van’da bal üretimi, yapılan desteklerle artış gösteriyor. Kentte yıllık olarak tonlarca bal üretimi gerçekleştirilirken, başta kadın çiftçiler olmak üzere üreticilere farklı kalemlerde destekler sunuluyor.

Van’da arıcılık ve bal üretimi hakkında Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, üreticilere yönelik önemli desteklerin sürdüğünü belirtti.

“YILLIK 2 BİN TONUN ÜZERİNDE ÜRETİM”

Van’da bal üretiminin her geçen yıl arttığını ifade eden Şişman, “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 161 bin kovanla 2 bin ton civarında bal üretimi gerçekleşti. Genel olarak yıllık üretimimiz 2 bin ile 2 bin 300 ton arasında değişiyor. Kovan başına ortalama verimimiz ise 10-12 kilogram seviyesinde.” diye konuştu.

“KURAKLIK VERİMDE DÜŞÜŞE NEDEN OLDU”

Kuraklığın arıcılığa etkisine de değinen Müdür Şişman, “Son birkaç yıl kurak bir dönem geçiriyorduk. Kuraklık arıcılığı çok fazla etkilemedi. Hatta kalite açısından olumlu katkı sağladı. Ancak verimde yüzde 10-15 oranında bir düşüş yaşandı. Bu kaybı bu yıl telafi etmeyi hedefliyoruz. Bu yılki öngörümüz daha olumlu.” ifadelerini kullandı.

“TEŞVİKLER DEVAM EDECEK”

Desteklerin artarak devam edeceğini vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, “Arıcılığın sürdürülebilirliği ve üretimin artması için çiftçilerimizin yanındayız. Valiliğimiz ve bakanlığımızın sağladığı desteklerle üreticilerimiz daha iyi sonuçlar elde ediyor. Organik Van balının üretimini artırmak için teşviklerimiz devam edecek.” şeklinde konuştu.