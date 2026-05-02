Vanspor Futbol Kulübü’nü küllerinden doğuran, 25 yıllık 1. Lig özlemini dindirerek şehre tarihi bir gurur yaşatan Başkan Erol Temel, spor kamuoyunda sarsıntı yaratan bir karara imza attı. Mevcut başkan, 1 Haziranda gerçekleştirilecek olan olağan kongrede yeniden aday olmayacağını ve büyük bir onurla yürüttüğü başkanlık koltuğunu devredeceğini resmen duyurdu.

Başarılarla dolu bu tabloda Temel'in neden devam etmediği sorusu ise gündemin en çok merak edilen maddesi oldu. Başkanın veda mesajında belirttiği "Vanspor artık daha güçlü ve kararlı" vurgusu, misyonunu tamamladığına dair bir işaret olarak yorumlanırken; arka planda kulüp için harcanan devasa bütçe ve süreçteki manevi yorgunluğun bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.

Gözler şimdi 1 Haziran tarihinde yapılacak kongreye çevrildi. Erol Temel'in "Bu bir veda değil, bayrak devridir" sözleriyle kapıyı araladığı başkanlık yarışı için şehirde kulisler hareketlendi. Van halkı ve taraftarlar, bu devasa mirası kimin devralacağını ve Vanspor'un yakaladığı bu ivmeyi kimin sürdüreceğini merakla bekliyor.

"Kıymetli Vanlılar, Değerli Vanspor Camiası;

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren omuzlarımızda yalnızca bir kulübün sorumluluğunu değil, aynı zamanda yıllardır hasretle beklenen bir umudun yükünü taşıdık. Vanspor, bu şehrin hafızasında yalnızca bir spor kulübü değil; aidiyetin, mücadelenin ve ortak duygunun en güçlü temsilcisidir. Bu bilinçle çıktığımız yolda, yaklaşık 25 yıldır özlemi çekilen 1. Lig hasretini sona erdirmek en büyük hedefimizdi.

Çok şükür ki; inancımızla, kararlılığımızla ve büyük Vanspor taraftarının desteğiyle bu hedefi gerçeğe dönüştürdük. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğumuz mücadele, sadece bir sportif başarı değil; aynı zamanda bir şehrin yeniden ayağa kalkışının hikayesiydi. Vanspor’u hak ettiği lige taşıyarak, yıllardır süregelen özleme hep birlikte son verdik.

Bu sezon ise hedefimiz, bulunduğumuz ligde kalıcı olmak ve sağlam bir yapı oluşturmaktı. Bu doğrultuda takımımız, sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle ligde güvenli bölgede yer almayı başarmış ve bu hedefimizi de gerçekleştirmiştir. Bu başarı; planlı çalışmanın, doğru yönetimin ve en önemlisi birlik olmanın bir sonucudur.

Bu süreçte yalnızca sportif başarılarla yetinmedik; kulübümüzün geleceğini güçlendirecek kalıcı adımlar atmayı da öncelik haline getirdik. Söz verdiğimiz ve şehrimizin uzun yıllardır en büyük ihtiyaçlarından biri olan kulüp tesislerimizin yapımına başlayarak önemli bir aşamaya getirdik ve bitme noktasına ulaştırdık. Aynı şekilde, stadyum konusunda yürüttüğümüz yoğun girişimler ve ortaya koyduğumuz kararlı duruş neticesinde, yeni stadyum projemizin kısa süre içerisinde ihaleye çıkacağı ilgili Bakanlık tarafından tarafımıza bildirilmiştir.

Bununla birlikte, kulübümüzün geleceğini teminat altına almak adına altyapıya ayrı bir önem verdik. Görev süremiz boyunca, yalnızca bugünü değil yarını da inşa etme anlayışıyla hareket ederek güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı yapılanması oluşturduk.

Elde edilen tüm bu başarılar, sadece yönetimimizin değil; Van halkının, büyük Vanspor taraftarının ve kulübümüze gönül veren herkesin ortak emeğinin bir sonucudur. Bu vesileyle, her koşulda yanımızda olan taraftarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Başta Sayın Turgut Fırat olmak üzere; Gökhan Hanoğlu, Saim Adıyaman, Adnan Bayram, Fehim Güney, Abdurrahim Seven, Halil Pektaş, Harun Adıyaman ve Musa Esin’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca altyapıdan sorumlu yöneticimiz Abdurrahim Seven’e, kıymetli Şule Gökırmak’a ve sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.

Göreve başladığımız günden itibaren desteklerini esirgemeyen Van Valimiz Sayın Dr. Ozan Balcı’ya, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Murat Mutlu’ya, Murat Yıldırım ve Osman Yıldırgan hocalarımız ile teknik heyetlerimize, Gölkentliler ve Karakobralar taraftar gruplarımıza şükranlarımı sunuyorum.

1 Haziran’da gerçekleşecek kongremizin ardından, büyük bir onurla yürüttüğüm Vanspor Kulüp Başkanlığı görevimi devredeceğim. Bu görev benim için yalnızca bir makam değil; hayatım boyunca gururla taşıyacağım bir sorumluluk ve hatıra olmuştur. Bugün geriye dönüp baktığımda; yalnızca kazanılmış maçlar değil, kurduğumuz bağ en büyük kazancımızdır.

Vanspor artık daha güçlüdür. Vanspor artık daha kararlıdır. Ve en önemlisi, Vanspor artık geleceğe daha büyük bir inançla bakmaktadır. Bu bir veda değil; bir bayrak devridir. Hakkınızı helal edin.

Erol Temel"