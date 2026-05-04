Van'da kış uykusundan uyanan doğa, hafta sonu vatandaşlara unutulmaz bir manzara sundu. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerinden biri olan Çarpanak Yarımadası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte güzel görüntülere sahne oldu.

Güneşli havayı ve baharın gelişini fırsat bilen yüzlerce vatandaş, Van Gölü'nün eşsiz maviliği ile bütünleşen badem çiçeklerini görmek için yarımadaya akın etti.

Baharın gelişiyle beyaz ve pembe tonlara bürünen yarımada, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi. Van Gölü'nün masmavi sularıyla çevrili yarımadada açan badem çiçekleri, eşsiz bir manzara oluştururken, bölgeye gelen ziyaretçiler hem doğanın tadını çıkardı hem de bol bol fotoğraf çekti.

Aileleriyle birlikte piknik yapan vatandaşlar, yoğun geçen kışın ardından baharın keyfini çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Yetkililer ise artan ziyaretçi yoğunluğuna dikkat çekerek, doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması konusunda vatandaşlara duyarlı olma çağrısında bulundu.