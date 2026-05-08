Okulun bahçesinde öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler, oyunlar ve gösteriler büyük ilgi gördü. Şenlik boyunca öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, programın hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Alhan, sosyal ve kültürel etkinliklerin eğitim sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Eğitim ortamlarının sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle zenginleşmesine katkı sağlayan program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.