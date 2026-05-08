Van turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulunan turizmci Murat Beyaz, Van’ın sahip olduğu turizm değerleri ve alternatif turizm olanaklarına işaret etti.

Her kentin kendine özgü turizm değerleri bulunduğunu ifade eden Beyaz, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep gibi şehirlerin bu değerleri doğru tanıtım ve girişimlerle turizme kazandırabildiğini söyledi.

“VAN’IN ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİ VAR”

Van’ın da benzer şekilde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten turizmci Beyaz, “Şimdi her kentin kendine has turizm değerleri var. Mesela Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep gibi şehirler, sahip oldukları özellikleri turizme dönük doğru girişimlerle ve iyi bir tanıtımla değerlendirebiliyorlar. Bu sayede de istedikleri turist sayısına ulaşabiliyorlar. Van’ın da aslında bu anlamda önemli bir potansiyeli var. İnanç turizmi, kültür turizmi ve tarih turizmi açısından ciddi bir zenginliğe sahibiz. Mistik turizm kapsamında değerlendirilebilecek alanlar da mevcut. Ancak bu potansiyelin üzerine yeterince gidildiğini söylemek zor” diye kaydetti.

“GÜÇLÜ BİR TURİZM ROTASI OLUŞTURMAK MÜMKÜN”

Nuh’un Gemisi anlatısının dünya genelinde geniş bir ilgi gördüğünü belirten Turizmci Murat Beyaz, bu tür değerlerin turizme kazandırılmasıyla bölgenin cazibesinin artırılabileceğini ifade etti. Beyaz, Van Gölü çevresi ile birlikte düşünüldüğünde, bölgenin alternatif turizm açısından önemli bir rota haline gelebileceğini söyledi.

Bölgede yer alan doğal ve tarihi değerlerin doğru tanıtım ve pazarlama çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Beyaz, “Örneğin Nuh’un Gemisi anlatısı, dünya genelinde milyonlarca insanın ilgisini çeken bir konu. Bu tür unsurlar doğru şekilde ele alındığında, bölge için önemli bir turizm çekim alanı oluşturabilir.

Ağrı ile Van’ı ve Van Gölü çevresini birlikte düşündüğünüzde, bu anlatı etrafında güçlü bir turizm rotası oluşturmak mümkün. Çevremizde çok sayıda doğal ve tarihi değer var. Bunlar doğru bir şekilde sunulursa, iyi bir tanıtım ve pazarlama çalışmasıyla desteklenirse, Van’ın turizmde çok daha iyi bir noktaya gelmemesi için bir neden yok.”