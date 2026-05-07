Özalp ilçesinde düzenlenen kurslara üreticiler yoğun ilgi gösterirken, bilinçli tarım ve hayvancılık alanında önemli adımlar atılıyor. Proje çerçevesinde açılan kurslar arasında büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, çayır ve mera yönetimi, serin iklim tahıl yetiştiriciliği, ekmek çeşitleri ve yapımı, sürü yönetim elemanlığı ile sebze ve fide yetiştiriciliği gibi başlıklar yer alıyor.

Kurslara katılan çiftçiler, alanında uzman eğitmenlerden hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Eğitimlerin sonunda verilen sertifikalar sayesinde üreticilerin daha bilinçli ve planlı üretim yapmaları hedefleniyor.

Özalp Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Cengiz Ergül, amaçlarının ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin verimini artırmak olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin yaptıkları işi uzman kişilerden destek alarak daha bilinçli şekilde sürdürmelerini sağlamak istiyoruz.

Bu sayede hem üretimde kaliteyi hem de verimi artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda çiftçilerimizi sertifikalandırarak ilçe tarım ve hayvancılığına katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.