TBMM tarafından hazırlanan yeni rapor, okullarda artan akran zorbalığına karşı kapsamlı ve sert önlemleri gündeme taşıdı. Eğitimden teknolojiye uzanan geniş kapsamlı düzenlemelerle öğrencilerin güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

TBMM’DEN KAPSAMLI EYLEM PLANI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Akran Zorbalığı ile Mücadele Alt Komisyonu’nun hazırladığı raporda, okul ve dijital platformlarda yaşanan zorbalık olaylarına karşı köklü değişiklikler öngörüldü. Plan kapsamında hem önleyici hem de müdahaleci adımlar dikkat çekti.

“ALO ZORBALIK HATTI” KURULACAK

Raporda, öğrencilerin maruz kaldıkları zorbalığı hızlı ve güvenli şekilde bildirebilmesi için “Alo Zorbalık Hattı” kurulması planlandı. Bu hat sayesinde öğrenciler kimliklerini gizleyerek ihbarda bulunabilecek. Ayrıca tablet ve telefonlara entegre edilecek “dijital imdat butonu” ile öğrenciler, tek tuşla konum bilgilerini aileleri ve yetkililerle paylaşabilecek. Sistem, yapay zekâ destekli analizlerle riskli durumları önceden tespit etmeyi hedefliyor.

MÜFREDATA ZORUNLU DERS EKLENİYOR

Eğitim alanında da önemli bir adım atılıyor. “Empati ve Sosyal Beceriler” adıyla yeni bir dersin müfredata zorunlu olarak eklenmesi planlanıyor. Bu dersle öğrencilerin iletişim, çatışma çözme ve sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Okullarda ayrıca öğrenci konseyleri ve akran arabuluculuğu sistemlerinin kurulması da gündemde.

OKULLARDA GÜVENLİK ARTIRILACAK

Raporda, okul güvenliğine yönelik denetimlerin artırılması da yer aldı. Koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevrelerinde kamera sistemlerinin yaygınlaştırılması ve görevli sayısının artırılması planlanıyor. Mahalle düzeyinde “çocuk dostu danışmanlık” birimlerinin kurulması da öneriler arasında bulunuyor.

ZORBALIĞA REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI

Düzenleme yalnızca mağdurları korumayı değil, zorbalık yapan öğrencilerin rehabilitasyonunu da kapsıyor. Bu kapsamda öfke kontrolü, empati geliştirme ve sosyal beceri programlarının uygulanması planlanırken, riskli davranışların düzenli analizlerle erken aşamada tespit edilmesi hedefleniyor.