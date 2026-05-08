Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün yer aldığı ligde geçtiğimiz hafta normal sezon tamamlandı. Kırmızı-siyahlı ekip sezonu 14. sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon da 1. Lig’de oynama hakkı elde etti.

Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e direkt çıkmayı başardığı Trendyol 1. Lig’de, Süper Lig’e çıkacak 3. takımın belirlenmesi için play-off heyecanı yaşanıyor.

ÜST TURA ÇIKAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Ligde 1. tur play-off karşılaşmaları çekişmeye sahne oldu. Arca Çorum FK sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü konuk ederken, Sipay Bodrum FK ise Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi ağırladı. Tek eleme usulü oynanan karşılaşmalar sonucunda üst tura yükselen takımlar belli oldu.

Saat 20.00’de başlayan zorlu karşılaşmalar sonucunda Çorum ekibi, taraftarı karşısında 1-0 kazanarak 2. tura yükselirken, Bodrum ekibi ise 2-0 kazanarak üst tura çıkma başarısı gösterdi.

Tek maç üzerinden oynanan play-off 1. Turu sonunda tur atlayan Arca Çorum FK ile Sipay Bodrum FK üst tura yükseldi. İki takım, çift maç usulü oynanacak 2. turda karşı karşıya gelecek.

SÜPER LİG’E ÇIKACAK OLAN 3. TAKIM BELLİ OLACAK

İkinci turu geçen takım, ligi 3. sırada tamamlayarak play-off finaline kalan Esenler Erokspor ile 24 Mayıs Pazar günü Konya Büyükşehir Stadı’nda final maçına çıkacak. Finalde rakibini eleyen taraf, Süper Lig biletini alan 3. takım olacak.

Çift maç üzerinden oynanacak 2. Tur karşılaşmalarının ilk maçı 11 Mayıs Pazartesi günü, ikinci maçı ise 15 Mayıs Cuma günü oynanacak.