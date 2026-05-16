Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Sergide, 36 öğrenci ve 18 danışman öğretmenin yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonucunda hazırladığı 18 farklı proje ile yöresel yemek çeşitleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda konuşan okul müdürü Kenan Canan, öğretmen ve öğrencilerin fuara büyük bir özveriyle hazırlandığını belirterek, "Zorlu bir süreçte güzel eserler ortaya çıktı. Bilim fuarlarının artması öğrencilerimizi daha güzel yerlere taşıyacaktır.

Özellikle bu projeler sayesinde Türkiye genelinde başarılı işlere imza atacaklarına inanıyorum. Kurum olarak öğrencilerimize her alanda eğitim desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederiz" dedi.