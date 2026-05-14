İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de son finalist yarın belli olacak.

Çeyrek asır sonra yükseldiği Trendyol 1. Lig’de kalmayı başaran Van temsilcisi, yeni sezonda güçlü rakiplerle mücadele etmeye hazırlanırken gözler play-off karşılaşmalarına çevrilmiş durumda.

2025-2026 sezonunda ligde büyük heyecana sahne olan mücadelelerin ardından Süper Lig’e doğrudan yükselen takımlar netleşirken, üst lige çıkacak son takımın belirlenmesi için play-off maçları oynanıyor. Ligi 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor doğrudan finale yükselirken, finalde karşılaşacağı rakip yarın oynanacak rövanş maçı sonrası belli olacak.

BODRUM İLK MAÇTA AVANTAJ ELDE ETTİ

Play-off 1. turunda Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’yi eleyen Sipay Bodrum FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü saf dışı bırakan Arca Çorum FK, 2. turda karşı karşıya geldi. İlk mücadelede sahasında rakibini 1-0 mağlup eden Sipay Bodrum FK avantaj elde etti.

SON FİNALİST YARIN BELLİ OLACAK

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması yarın (15 Mayıs Cuma) saat 20.00’de Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak. Sporseverlerin büyük heyecanla beklediği mücadelede tur atlayan takım, finalde Esenler Erokspor’un rakibi olacak. Final maçını kazanan ekip ise Trendyol Süper Lig’e yükselen son takım olarak adını Süper Lig’e yazdıracak.

Play-off süreci yalnızca Süper Lig’e yükselecek takımı değil, aynı zamanda temsilcimiz Vanspor’un gelecek sezonki rakiplerinden birini daha belirlemiş olacak.

Öte yandan Süper Lig’de bu hafta oynanacak son karşılaşmaların ardından küme düşecek son takım da netleşecek.

GÖZLER 1 HAZİRAN KONGRESİNDE

Yeni sezon öncesi kulüplerde transfer ve kadro yapılanmaları için çalışmalar başlarken, temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’de ise gözler 1 Haziran’da yapılacak kongreye çevrildi. Kongrenin ardından Van ekibinin yeni sezon planlamasına ve transfer çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.