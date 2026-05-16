Elazığ'da Yakup Kılıç Spor Salonu ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Yarı Final Müsabakaları tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen genç sporcuların mücadele ettiği organizasyon, üç gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.

Müsabakalara Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Van illerinden toplam 60 sporcu katılım sağladı. Takımlar, Türkiye finallerine yükselme hedefiyle sahaya çıkarken, centilmence mücadeleleri ve yüksek performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Müsabakalarda Gaziantep takımı 1. olurken Diyarbakır 2. ve Erzurum 3. oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleştirilen Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Yarı Final Müsabakalarına katılan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekipleri tebrik ediyoruz.

Fair-play ruhu içerisinde geçen organizasyonda derece elde eden takımlarımıza başarılarının devamını diliyoruz. Sporun birleştirici gücünü gençlerimizle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.