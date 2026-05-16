Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de mücadele ettiği ve sezonu 14. sırada tamamladığı Trendyol 1. Lig’de play-off finalinin ismi netleşti.

Trendyol 1. Lig yarı final ilk maçında sahasında Arca Çorum FK’yı 1 – 0 mağlup eden Sipay Bodrum FK, deplasmanda bu avantajını kullanamadı ve uzatmaya giden maçta rakibine 2 – 0 mağlup olarak Süper Lig hayallerini erteledi.

FİNAL UZATMALARDA GELDİ

Maçın 81. dakikasında Arda Şengül ile öne geçen ev sahibi Arca Çorum FK, bu skorla maçı uzatmaya götürmeyi bildi.

Mücadelenin 99. Dakikasında bu kez Samudio’nun attığı golle skoru 2 – 0 yapan ev sahibi ekip, sonucu korumayı başardı ve rakibini saf dışı bırakarak play-offf finaline adını yazdıran taraf oldu.

FİNALİN ADI

Ligi normal sezonda 3. sırada tamamlayarak direkt finalist olan Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi Arca Çorum FK oldu.

Finalde kazanan taraf, adını süper lige yazdıran 3. takım olacak. Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasındaki play-off final maçı 24 Mayıs 2026 Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Maç saat 19.00’da başlayacak.