Dün oynanan son karşılaşmalarla beraber Süper Lig’den düşen son takım ise Hesap.com Antalyaspor oldu.

Trendyol Süper Lig’de dün oynanan karşılaşmaların ardından küme düşen son takımın da belli olmasıyla birlikte kırmızı-siyahlı ekibin yeni sezondaki rakipleri büyük ölçüde kesinleşti.

25 yıl aranın ardından Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Vanspor FK, geride kalan sezonda inişli çıkışlı bir performans sergilemesine rağmen ligin bitimine haftalar kala ligde kalmayı garantilemişti. Van temsilcisi sezonu 49 puanla tamamlarken, yeni sezonda mücadele edeceği rakipler de tek tek belli oldu.

VANSPOR’UN RAKİPLERİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Daha önce Trendyol Süper Lig’den düşen ekipler ile TFF 2. Lig’den Trendyol 1. Lig’e yükselen takımlar netleşmişti. Süper Lig’de küme düşecek son takımın da belli olmasıyla birlikte, Vanspor’un yeni sezondaki rakipleri büyük oranda şekillendi.

2 TAKIM ŞAMPİYON OLARAK 1. LİGE YÜKSELDİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu lider tamamlayan Batman Petrol Spor A.Ş. ile Kırmızı Grup’ta şampiyon olan Bursaspor, Trendyol 1. Lig’e direkt yükselen iki takım olmuştu.

Play-off mücadelelerinde ise Kırmızı Grup finalinde rakibi Muş Spor Kulübü’nü mağlup eden Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig’e yükselen üçüncü takım olmuştu.

Beyaz Grup play-off finalinde ise Muğlaspor Kulübü rakibini mağlup ederek Trendyol 1. Lig biletini alan son ekiplerden biri oldu.

Öte yandan Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek takımlar netleşirken, Kırmızı siyahlı Van ekibinin rakipleri arasında yalnızca bir takımın daha belli olması bekleniyor.

SÜPER LİG BİLETİNİN SON SAHİBİ BELLİ OLACAK

24 Mayıs Pazar günü oynanacak Trendyol 1. Lig play-off final karşılaşmasında Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Final maçını kazanan takım Trendyol Süper Lig’e yükselecek, mağlup olan ekip ise yeni sezonda Vanspor’un rakibi olacak.

VANSPOR’UN GRUBUNDA 4 DOĞU TAKIMI YER ALACAK

Vanspor’un rakipleri arasında 4 Doğu takımı yer alırken, 5 İstanbul temsilcisi de dikkat çekiyor. Play-off finalinde Arca Çorum FK’nin Süper Lig’e yükselmesi halinde İstanbul bölgesinden mücadele edecek takım sayısı 6’ya çıkacak.

SÜPER LİGDEN DÜŞEN SON TAKIM ANTALYASPOR

Daha önce Süper Lig’den Trendyol 1. Lig’e düşen iki takım (Zecorner Kayserispor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük) belli olmuştu. Dün itibarıyla Süper Lig’de sezonun son maçları oynandı ve alt lige düşen son takım ise Hesap.com Antalyaspor oldu.

AYNI İLDEN 2 TAKIM

Ligin dikkat çeken detaylarından biri ise Muğlaspor Kulübü ile Sipay Bodrum FK’nin aynı şehirden iki takım olarak aynı ligde mücadele edecek olması oldu.

İşte Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonunda Vanspor’un rakipleri:

-Batman Petrol Spor A.Ş.

-Mardin 1969 Spor

-Alagöz Holding Iğdır FK

-Muğlaspor Kulübü

-Esenler Erokspor veya Arca Çorum FK (Play off final maçı sonrası netlik kazanacak)

-Sipay Bodrum FK

-Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

-Özbeyli Bandırma Spor

-Manisa Futbol Kulübü

-Özbelsan Sivasspor

-İstanbulspor A.Ş.

-Sms Grup Sarıyerspor

-Boluspor

-Eminevim Ümraniyespor

-Bursaspor

-Hesap.com Antalyaspor

-Zecorner Kayserispor

-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük