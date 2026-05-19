Özalplı Ferhat Çıkar, 16-17 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Birinciliği gençler kategorisi müsabakalarında 400 metre ve uzun atlama branşlarında Türkiye birincisi olarak ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

Yaklaşık bir buçuk yıldır beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Davut Yıldırımçakar eşliğinde düzenli antrenmanlarla yarışmalara hazırlandığını söyleyen Ferhat Çıkar; azmi, disiplini ve özverili çalışmalarıyla büyük bir başarı elde etti. Çıkar, "Bu sonuçla birlikte Özalp ilçesine ilk kez iki altın madalya kazandırılmış oldum" dedi.

Beden eğitim öğretmeni Davut Yıldırımçakar ise elde edilen başarının arkasında sporcunun, okul yönetiminin ve antrenörün arasında kurulan güçlü bir iş birliğinin bulunduğu ifade etti. Yıldırımçakar, "Özalp'te büyük sevinç oluşturan bu başarı, genç sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Sporcumuzu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.