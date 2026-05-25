1. Lig'in play-off finalinde Çorum FK ile Esenler Erokspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Gürler ve 53. dakikada Mame Thiam attı.

Esenler Erokspor, 90+3'te Kanga'nın kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

ÇORUMSPOR, SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor'un ardından 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 3. ekip oldu.

3 RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTILAR

Sezona teknik direktör Tahsin Tam ile başladıktan sonra sırasıyla Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu ve Uğur Uçar'ın görev yaptığı Çorum FK, lig etabını 4. tamamladı.

Çorum FK, play-off'ta Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK'yi saf dışı bıraktı.

TARİHLERİNDE BİR İLKİ BAŞARDILAR

Esenler Erokspor’u 2-0'lık skorla mağlup eden Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselmeyi başardı.