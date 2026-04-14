Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çok sayıda mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma başlatan ekipler, özellikle Gürpınar ilçesine bağlı Norduz bölgesinde kapanan çok sayıda mahalle ve mezra yolu için hummalı mücadele ediyor. İş makineleri ve personel desteğiyle bölgede kapsamlı bir karla mücadele çalışması yapan ekipler, zorlu coğrafi ve olumsuz hava şartlarına rağmen kapanan yolları bir bir ulaşıma açıyor.

Kış şartlarının bahar aylarında da etkisini sürdürdüğü bölgelerde, ulaşıma kapanan 18 mahalle ve 36 mezra yolunda çalışmalar aralıksız bir şekilde yürütülüyor.