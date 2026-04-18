Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 36. hafta karşılaşmasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor’a konuk olacak.

19 Nisan Pazar günü (yarın) saat 16.00’da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele için bilet fiyatları netlik kazandı ve satışa çıktı.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde tamamlayarak bugün sabah saatlerinde İstanbul’a hareket etti. Temsilcimiz Vanspor, daha önce ligde kalmayı garantilerken sezonu iyi bir puanla kapatmak için galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Ev sahibi Eminevim Ümraniyespor ise sahasında galibiyet için ter dökecek.

Deplasman tribününde takımlarını yalnız bırakmak istemeyen Vanspor taraftarları da bilet fiyatlarını merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Misafir Tribünü: 500 TL

Kale arkası Tribünü: 500 TL

Biletler, Biletinial.com adresi üzerinden satışa sunuldu.