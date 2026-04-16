Vanlı teknik adamın göreve geldiği günden bu yana sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, şimdi de play-off oynamaya hazırlanıyor. Takımı küme düşme hattından alıp play-off potasına taşıyan Vanlı Teknik Direktör Murat Yıldırım da spor otoriterlerinin konuştuğu isimlerden biri oldu.

KISA SÜREDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

2026 yılı Şubat ayı başında takımın başına geçen Murat Yıldırım, göreve geldiğinde Malatya temsilcisi 19 puanla 12. sırada yer alıyordu. Tecrübeli teknik adam yönetiminde oynanan 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ekip, hanesine 25 puan yazdırarak 4. sıraya kadar yükseldi.

Bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandıran Malatya ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü. En farklı galibiyetini 6-2’lik skorla alan takım, sahasında oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak önemli bir iç saha üstünlüğü yakaladı.

PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK ADIM

Alınan başarılı sonuçlarla birlikte Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, ligin bitimine bir hafta kala play-off hattına yerleşti. Son maçta Ağrı 1970 Spor’u mağlup eden ekip, rakibini pota dışına iterken kendi yerini sağlamlaştırdı.

Ayrıca takımın averajı da eksi 4’ten artı 8’e yükselerek dikkat çeken bir gelişim gösterdi. Sezon başında 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle mücadele eden ekip, Yıldırım yönetiminde büyük bir atılım gösterdi.

VANSPOR’DAKİ BAŞARIYI MALATYA’YA TAŞIDI

Murat Yıldırım, 2024-2025 sezonunda Vanspor ile de önemli bir başarıya imza atmıştı. Sezon içerisinde göreve gelen Yıldırım, takımı play-off şampiyonu yaparak 25 yıllık 1. Lig hasretine son verilmesinde büyük rol oynamıştı.

SON HAFTA HEYECANI

Malatya Yeşilyurt Spor, ligin son haftasında Cumartesi günü sahasında Kilis 1984 A.Ş.’yi ağırlayacak. Bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde veya diğer maçların sonuçlarına göre; Malatya ekibi, 2. Lig yolunda play-off oynamaya hak kazanacak.