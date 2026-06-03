Van Spor Futbol Kulübünde beklenen olağan seçimli genel kurul önceki gün yapıldı. Şahin Aslan’ın başkanlığa seçildiği seçimde yeni yönetim de belli oldu.

Seçilen yönetimin önümüzdeki günlerde toplanarak kendi içinde görev dağılımı yapması bekleniyor.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Yeni yönetimin kendi içindeki görev dağılımının ardından Van Spor Futbol Kulübü’nde yeni sezon hazırlıkları hız kazanacak. Yönetimin ilk olarak teknik direktörü açıklaması, ardından da transfer çalışmalarına odaklanması bekleniyor.

Taraftarlar da yeni sezon öncesi nasıl bir kadro kurulacağını merak ediyor.