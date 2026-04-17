İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 36. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Eminevim Ümraniyespor maçını bekliyor. Ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalmayı garantileyen Van ekibi, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

19 Nisan Pazar günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak Eminevim Ümraniyespor- İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçını üst klasman hakemi Raşit Yorgancılar yönetecek.

Karşılaşmada Harun Reşit Güngör ve Çağrıcan Pazarcıklı yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Feridun Daldaş olacak.