Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde bulunan Beşiktaş Denizcilik Kızılay Anaokulu, kapılarını bu kez sevimli bir misafire açtı. Okul yönetimi tarafından uzun süredir beslenen ve ‘Fındık' adı verilen kedi, yaklaşık bir hafta önce okulun giriş kısmında doğum yaparak 6 yavru dünyaya getirdi.

Okul müdürü ve öğrenciler tarafından koruma altına alınan anne kedi ve yavruları için okul içerisinde güvenli ve sıcak bir alan oluşturuldu. Beslenmesinden hijyenine kadar her türlü ihtiyacı titizlikle karşılanan kedi ailesi, öğrencilerin de ilgi odağı haline geldi.

"Okulu güvenli bulup burada doğum yaptı"

İHA muhabirine konuşan Beşiktaş Denizcilik Kızılay Anaokulu Müdürü Alper Davran, küçüklüğünden beri hayvanlarla iç içe olduğunu ve evinde de kedi beslediğini belirtti. Okulda göreve başladığı günden bu yana sokak hayvanlarına şefkatle yaklaştıklarını ifade eden Okul Müdürü Davran, "Buradaki görevime başladıktan sonra da gelen, giden, doğum yapan veya hasta olan tüm kedilere sürekli ilgi ve şefkatle yaklaştık.

Daha sonra burada beslediğimiz, adını 'Fındık' koyduğum bir kedimiz vardı. Fındık burayı güvenli bulmuş olacak ki bugün itibarıyla tam bir hafta önce okulumuzda doğum yaptı. Şu an 6 yavrusu bulunmakta ve okul olarak çocuklarla birlikte bakımını üstlenmekteyiz. Kedilerimizin sağlığı gayet iyi; yavrular henüz bir haftalık oldukları için gözleri açılmadı" dedi.

Yavruların sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Davran, "Anneyi en iyi şekilde besliyor, bakımını yapıyor ve hijyenine büyük önem veriyoruz. Doğum okul içerisinde gerçekleştiği için ısı ve sıcaklık konusunda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Mamasını ve suyunu eksik etmiyoruz" diye konuştu.

Çocukların hayvanlara karşı genel bir ilgisi olduğunu ifade eden Davran, "Daha önce çocuklarla birlikte Van Kedi Villası'na bir ziyaret gerçekleştirmiştik; genel olarak zaten tüm hayvanlara ilgileri var. Elbette korkan veya alerjisi olan öğrencilerimizle ilgili istisnai durumlar yaşayabiliyoruz ancak genel tabloya baktığımızda çocukların ilgisi gayet iyi; kedilerin beslenmesine, hijyenine ve temizliğine dikkat ediyorlar" şeklinde konuştu.