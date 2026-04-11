Kırmızı-siyahlı Van ekibi, ligin 35. haftasında sahasında Manisa ekibini ağırlayacak. Ligde aynı puana sahip ve puan sıralamasında art arda bulunan iki takım, galibiyet için sahada ter dökecek.

Vanspor taraftarları da heyecanla karşılaşmayı bekliyor. Biletlerini almaya devam eden sporseverler, takımlarını tribünlerde destekleyecek.

İki takımın da kazanmak istediği karşılaşmayı, şehir dışında bulunan ve tribündeki yerini alamayacak sporseverler ise hangi kanallardan takip edebileceğini merak ediyor.

MAÇIN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde son hazırlıklarını sürdüren Van ekibi, Serik Spor Futbol A.Ş. maçında aldığı galibiyetle moralli bir şekilde sahaya çıkacak.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Manisa Futbol Kulübü karşılaşması, yarın saat 13.30'da Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadele, sporseverler tarafından TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.