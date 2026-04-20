Van’da yağışlı günler devam ediyor. Hafta sonu yer yer kuvvetli yağmur alan Van’da yağışlar bugün de aralıklarla devam edecek.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün aralıklarla yağmur görülecek Van’da yarın da yağmur etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren ise bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu