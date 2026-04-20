Van’da yağışlı günler devam ediyor. Hafta sonu yer yer kuvvetli yağmur alan Van’da yağışlar bugün de aralıklarla devam edecek.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün aralıklarla yağmur görülecek Van’da yarın da yağmur etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren ise bulutlu bir hava hakim olacak.
Meteorolojik tahminlere göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu