Edinilen bilgiye göre kaza, Ayrancılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 FHK 719 plakalı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar, otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA