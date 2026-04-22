Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, Van Gölü’nün endemik türü olan inci kefalinin üreme göçünün başladığını belirterek, üç ay süren av yasağının hayati önem taşıdığını söyledi.

Özel, her yıl bu dönemde Van Gölü’nden tatlı sulara doğru zorlu bir yolculuğa çıkan balıkların korunmasının, hem ekosistem hem de bölge ekonomisi açısından kritik olduğunu ifade etti.

“ÜREME DÖNEMİ İÇİN YİNE ZORLU YOLCULUĞUNA BAŞLADI”

İnci kefalinin yalnızca bir balık türü olmadığını, Van Gölü’nün ekolojik dengesinin ve kültürel kimliğinin bir parçası olduğunu belirten Özel, “Van Gölü’nün incisi olan Van Gölü Balığı, inci kefali veya Van Balığı, üreme dönemi için yine zorlu yolculuğuna başladı. Her yıl 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı, bu eşsiz türün neslini sürdürebilmesi için hayati önem taşıyor. Van Gölü’nden çıkarak çevredeki akarsu ve tatlı sulara göç eden balıklar, yumurtalarını bıraktıktan sonra yeniden göle dönüyor. Van balığı sadece bir tür değil; Van Gölü’nün ruhu, canı ve yaşayan hafızasıdır.” ifadelerini kullandı.

“ONU KAYBEDERSEK, GERİYE YALNIZCA BİR SU KÜTLESİ KALIR”

3 aylık av yasağı döneminde sadece balığı avlamamanın yeterli olmadığını söyleyen Özel, “Onu kaybedersek, geriye yalnızca bir su kütlesi kalır. Bu noktada çok net bir gerçek var: Biz üç ay yemezsek, dokuz ay yiyeceğiz. Üç ay korursak, dokuz ay hem Van Gölümüzü hem de ekonomimizi koruyacağız. Bu üç aylık süreçte sadece avlanmamak yetmez; yememek, satın almamak ve sattırmamak gerekir. Çünkü talep varsa kaçak avcılık da devam eder. Ama biz talebi kesersek, balığı ve Van Gölünü de korumuş oluruz.” dedi.

“SADECE ÜÇ AY…”

Toplumsal desteğin bu mücadelenin en önemli ayağı olduğunu hatırlatan Özel, “Unutmayalım ki, başka Van Gölü yok, başka Van Gölü balığı da yok. Bugün Van ve Bitlis valiliklerimiz, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz, güvenlik güçlerimiz ciddi bir mücadele veriyor. Ancak bu mücadele ancak toplumun desteğiyle anlam kazanır. Kaçak avcılık ya da satış gördüğümüzde ilgili kurumlara bildirmek hepimizin sorumluluğudur. Sadece üç ay…” diye konuştu.

“KORUYACAĞIZ, YEMEYECEĞİZ, SATMAYACAĞIZ, SATTIRMAYACAĞIZ”

Kaçak avcılık ya da satış durumlarında yetkililere bildirim yapılmasının önemine değinen Özel, “Koruyacağız, yemeyeceğiz, satmayacağız, sattırmayacağız. Ve böylece Van Gölü’nü, geleceğimizi koruyacağız. Van Gölü hassasiyetiyle yıllardır bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Eğitimlerle, farkındalık çalışmalarıyla bilinci büyütmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki: Van balığı yaşarsa, Van Gölü yaşar.”

Özel, inci kefalinin korunmasının Van Gölü’nün geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.