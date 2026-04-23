Van Gölü'nün ortasında yer alan Akdamar Adası'nda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte doğa canlandı. Gevaş ilçesinden teknelerle yaklaşık 20 dakikada ulaşılan ada, baharda renk cümbüşüne büründü. Van Gölü'nün maviliği ve çevredeki dağların zirvelerinde kalan kar örtüsüyle birleşen manzara güzel görüntüler oluştu. Adaya gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.

'DOĞA HARİKASINA BAYILDIM'

Akdamar Adası'na Brezilya'dan gelen Leyla Calfat, adadaki renk cümbüşüne hayran kaldığını belirterek, "Annem Türk, babam Brezilyalı. Brezilya'da yaşıyorum, ama Türkiye'ye de çok geliyorum. Van'ın Akdamar Adası'na da ilk kez geldim. Burayı çok beğendik. Her şey çok harika. Buranın doğa harikasına bayıldım. İlk kez böyle güzel bir yer gördüm. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

'BURASI ADETA CENNETTEN BİR BAHÇE'

Adana'dan gelen Zülfinaz Ünal ise çiçek açan badem ağaçları çok güzel olduğunu ve adaya ayrı bir renk kattığını ifade ederek, "Burası adeta cennetten bir bahçe gibi. İlk kez buraya geldik ama çok beğendik” diye konuştu. Adaya arkadaşlarıyla gelen üniversite öğrencisi Merve Arslan da Vanlı olduğu halde ilk kez adayı görme imkanı bulduğunu söyledi. Arslan, "Akdamar Adası mükemmel bir yer. Yurt içi ve yurt dışından akın akın insanlar geliyor. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi.