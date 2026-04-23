Van’da yağışlı günler devam edecek. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yağmur yarın yeniden kendisini gösterecek.
Merkez ilçelerde yağmur, diğer ilçelerde ise gök gürültülü sağanak yağışın ön görüldüğü Van’da yağışların Cumartesi günü ara vermesi ardından pazar ve pazartesi günü yeniden kendini göstermesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Yağmurla birlikte Van ve çevre iller için çığ tehlikesi uyarısı da yapıldı. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.
İşte yarından itibaren Van genelinde beklenen hava durumu;
İPEKYOLU:
24 Nisan Cuma: Yağmurlu
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Yağmurlu
27 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
TUŞBA:
24 Nisan Cuma: Yağmurlu
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Yağmurlu
27 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
EDREMİT:
24 Nisan Cuma: Yağmurlu
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Yağmurlu
27 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı
BAHÇESARAY:
24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
BAŞKALE:
24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇALDIRAN:
24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇATAK:
24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ERCİŞ:
24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GEVAŞ:
24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜRPINAR:
24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
MURADİYE:
24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
ÖZALP:
24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı
SARAY:
24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı
25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu
26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı
27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı