Van’da yağışlı günler devam edecek. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yağmur yarın yeniden kendisini gösterecek.

Merkez ilçelerde yağmur, diğer ilçelerde ise gök gürültülü sağanak yağışın ön görüldüğü Van’da yağışların Cumartesi günü ara vermesi ardından pazar ve pazartesi günü yeniden kendini göstermesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Yağmurla birlikte Van ve çevre iller için çığ tehlikesi uyarısı da yapıldı. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

İşte yarından itibaren Van genelinde beklenen hava durumu;

İPEKYOLU:

24 Nisan Cuma: Yağmurlu

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Yağmurlu

27 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

TUŞBA:

24 Nisan Cuma: Yağmurlu

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Yağmurlu

27 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

EDREMİT:

24 Nisan Cuma: Yağmurlu

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Yağmurlu

27 Nisan Pazartesi: Sağanak yağışlı

BAHÇESARAY:

24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

BAŞKALE:

24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇALDIRAN:

24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇATAK:

24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ERCİŞ:

24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GEVAŞ:

24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜRPINAR:

24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

MURADİYE:

24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

ÖZALP:

24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı

SARAY:

24 Nisan Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı

25 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu

26 Nisan Pazar: Gök gürültülü sağanak yağışlı

27 Nisan Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı