Haziran ayı ile birlikte Van’da hava sıcaklıklarında hissedilir değişimler yaşanmaya başladı. Sıcaklıkların arttığı kentte bu durum Van Gölü yüzey suyuna da yansıdı.

Edinilen bilgilere göre SENTINEL 3 Uydu verilerine göre gölün bazı kesimlerinde yüzey suyu sıcaklığı 20°C’ye ulaştı.

Konu ile ilgili paylaşım yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’ndeki sıcaklık değişiminin başta inci kefali olmak üzere sucul canlıların yaşam döngüleri üzerinde doğrudan etkili olan önemli bir gösterge olduğuna vurgu yaptı.

Dr. Öğretim Üyesi Akkuş; “Van Gölü’nde yaz etkisi kendini göstermeye başladı. Son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanan artış, Van Gölü'nün yüzey suyu sıcaklıklarına da yansıdı. SENTINEL 3 Uydu verilerine göre gölün bazı kesimlerinde yüzey suyu sıcaklığı 20°C’ye ulaştı. Su sıcaklığındaki bu değişim; göldeki biyolojik üretkenlik, çözünmüş oksijen düzeyleri ve başta inci kefali olmak üzere sucul canlıların yaşam döngüleri üzerinde doğrudan etkili olan önemli bir göstergedir” ifadelerini kullandı.