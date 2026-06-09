Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda basın mensupları, oda üyeleri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Takva, yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Görev süresi boyunca Van'ın ekonomik, ticari ve sosyal potansiyelini geliştirmek amacıyla yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Takva, ulusal ve uluslararası platformlarda kentin tanıtımına katkı sunmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

BİR DÖNEM DAHA GÖREVE TALİP

Yakın dönemde yapılması planlanan Van TSO seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan Takva, "Yapılacak olan oda seçimlerinde yeniden aday olduğumuzu buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Aday olan tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum." dedi.

Takva, yeni dönemde de Van'ın ekonomik gelişimine katkı sunacak projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.