Karayolları ekipleri, Durankaya beldesine bağlı Pınarca köyü Tüzek bölgesinden başlayarak Van'ın Yalınca köyüne uzanan alternatif ulaşım güzergahında iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı.

Haziran ayına rağmen bölgede yer yer 3 metreyi bulan kar birikintileriyle mücadele eden ekipler, yolu Hakkari-Van sınırına kadar ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

Karayolları yetkilileri, Pınarca köyü güzergahından Van iline ulaşımı sağlayan alternatif yolda kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.