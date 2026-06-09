Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yayımlanan 2026 yılı Mayıs ayı hava yolu uçuş istatistiklerinde, Türkiye genelindeki verilerin yanı sıra Van Ferit Melen Havalimanı’na ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Türkiye genelinde yılın ilk beş ayında hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 89 milyon 36 bin 395 olarak kaydedildi. Aynı dönemde taşınan yük miktarı 2 milyon 14 bin 761 ton olurken, toplam uçak trafiği ise 892 bin 160 olarak gerçekleşti.

2026 yılı Mayıs ayında Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden iniş-kalkış yapan ve hava yolunu kullanan toplam yolcu sayısı 147 bin 600 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 103 bin 943 olarak açıklanmıştı. Buna göre, yolcu trafiğinde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 42 oranında artış yaşandı.

Öte yandan, bir önceki ay Van’da iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı 143 bin 901 olarak kayıtlara geçmişti. Mayıs ayında açıklanan verilerle birlikte, aylık bazda yolcu sayısında yaklaşık yüzde 2,6 oranında artış olduğu görüldü.

Van’da aynı dönemde toplam uçak trafiği bin 296 olarak gerçekleşirken, taşınan yük miktarı ise bin 466 ton olarak raporlara yansıdı.

2026 yılı Ocak-Mayıs dönemine ilişkin verilere göre, Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı 716 bin 757 olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu sayı 630 bin 895 olarak açıklanmıştı. Buna göre Van’da yılın ilk beş ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısında 85 bin 862 kişilik artış yaşanırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 13,6 oranında yükseliş gerçekleşti.

2026 yılı Ocak ayında 146 bin 758 yolcuya, Şubat ayında 117 bin 847 yolcuya, Mart ayında 125 bin 556 yolcuya, Nisan ayında 143 bin 901 yolcuya ve Mayıs ayında 147 bin 600 yolcuya hizmet verildi.

Verilere bakıldığında, 2026 yılının ilk beş aylık döneminde en yüksek hava yolu yolcu trafiğinin Mayıs ayında gerçekleştiği görülüyor. Bu dönemde aylara göre yolcu sayılarında dalgalı bir seyir izlenirken, en düşük rakam Şubat ayında kaydedildi.