23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Van’da çelenk sunma töreni düzenlendi.
Tören öncesi günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar gerçekleştirildi.
Ardından Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından çelenk sunumu yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni son buldu.
Van Valiliği önünde düzenlenen etkinliğe Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, gaziler, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
23 Nisan kutlamaları gün boyunca farklı etkinliklerle devam edecek.
Kaynak: Mecnun Çali