Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

“YEMEDİĞİMİZİ YEDİRMİYORUZ, İÇMEDİĞİMİZİ İÇİRMİYORUZ”

Müdür Şişman, “Gıda denetimleri bizim birinci önceliğimizdir. Yemediğimizi yedirmiyoruz, içmediğimizi içirmiyoruz. Ailemizi götürmeyeceğimiz bir yerde satış yapılmasına izin vermemeye çalışıyoruz. Van büyük bir şehir. Geçmiş yıllarda ortalama 7-8 bin civarında denetim yapılırken, son bir yılda bu sayı 10 binin üzerine çıktı.” dedi.

“AYLIK BİNİN ÜZERİNDE DENETİM YAPILIYOR”

Aylık denetimlere ilişkin verileri de paylaşan Şişman, geçen ay toplam 1108 denetim gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bu denetimlerin içinde fırın kontrolleri, Alo 174 Gıda Hattı’na gelen şikayetler, ithalat ve işletme denetimleri yer alıyor.” diye konuştu.

“KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELERE CİDDİ CEZALAR KESİLİYOR”

Denetimlerde usulsüzlük tespit edilen işletmelere önce uyarı yapıldığını, devam etmesi halinde ise cezai işlem uygulandığını belirten Müdür Şişman, “Taklit ve tağşiş ürünlerde, özellikle bal gibi ürünlerde savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Kurallara uymayan işletmelere ciddi cezalar kesiliyor.” ifadelerini kullandı.

“DENETİMLER HER YIL ARTIYOR”

Denetimlerin her geçen yıl arttığını vurgulayan İl Müdürü Şişman, “2023 yılında 8 bin 600, 2024’te 9 bin 600, 2025’te ise 11 bin civarında denetim yaptık. Yani ortalama her ay ortalama bin denetim gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

“AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL, STANDARTLARI YÜKSELTMEK”

Sokakta satılan ürünlerin denetiminin belediyelere ait olduğunu da hatırlatan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, buna rağmen ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Emniyet ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak denetimler yapıyoruz. Amacımız ceza yazmak değil, standartları yükseltmek. Bu noktada Van gıda güvenliği açısından iyi bir noktada. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek.” dedi.