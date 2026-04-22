Diyarbakır’da düzenlenen organizasyonda güçlü rakipleriyle karşılaşan genç sporcu, çıktığı müsabakalarda sergilediği başarılı performansla tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti. Elde ettiği bu önemli başarıyla hem okulunu hem de Çatak ilçesini en iyi şekilde temsil eden Muhan, büyük takdir topladı.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, Ömer Muhan’ı tebrik ederek, "Ömer Muhan, Diyarbakır’daki şampiyonada zirveye çıkarak ilçemize gurur yaşattı. Başarılı sporcumuzu tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve antrenörlerine teşekkür ediyoruz. Öğrencimizin başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.