Spor Van Masa Tenisi Ligi, Spor Van projesi kapsamında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor. 1.5 aydır devam eden müsabakalara yaklaşık 200 sporcu kaldı. Eleme ve ana tablo müsabakaları sonunda kalan 24 sporcu ile iddialı ve çekişmeli maçlara devam edilecek.

Yetenekli genç sporcular ile tecrübeli veteran sporcuların heyecanlı müsabakalarına tüm sporseverleri bekliyor. Müsabakalar salı, perşembe ve cumartesi akşamları saat 19.00 ile 22.00 arası İpekyolu Çok Amaçlı Spor salonunda yapılıyor. Kadın-erkek-küçük-büyük 7'den, 70'e oynanan masa tenisi ligi büyük ilgi görüyor.