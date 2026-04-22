Ligde son 2 haftaya girilirken heyecan doruğa çıkıyor. Bir yandan Süper Lig’e direkt çıkmak isteyen iki takım, diğer yandan play-off’a kalmak isteyen takımlar arasında çekişmeli karşılaşmalar oynanıyor.

Trendyol 1. Lig’deki karşılaşmalar cumartesi ve pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre 3 karşılaşma 25 Nisan Cumartesi günü, 7 karşılaşma ise 26 Nisan Pazar günü oynanacak.

Cumartesi günü oynanacak maçlardan ikisi saat 13.30’da biri ise 16.00’da başlayacak. Süper Lig ve play-off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmaların tamamı ise pazar günü saat 16.00’da oynanacak.

KARŞILAŞMA CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Temsilcimiz Vanspor, 25 Nisan Cumartesi günü sahasında İstanbulspor A.Ş.’yi ağırlayacak. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak.

Ligde kalmayı daha önce garantileyen kırmızı-siyahlı ekip, kalan maçlardan galibiyetle ayrılarak sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Van ekibi, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

İKİ TAKIM DA FORMDA

Van ekibi, 36. haftada deplasmanda aldığı galibiyetle moral bulurken, İstanbulspor A.Ş. de sahasında kazandığı maçla haftayı 3 puanla kapattı. İki takımın da ligi orta sıralarda tamamlaması kesinleşirken, son haftalarda alınacak galibiyetler moral açısından önem taşıyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Vanspor 3-1 kazanmış, o maçta Ivan Cedric Bikoue Embolo hat-trick yaparak yıldızlaşmıştı. Ancak sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan golcü oyuncu, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

2 TAKIMIN LİG İSTATİĞİ

Vanspor, ligde geride kalan 36 haftada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. 50 gol atan Van temsilcisi, kalesinde 41 gol gördü ve 49 puanla 11. sırada yer alıyor.

İstanbulspor A.Ş. ise 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 46 puan topladı. 46 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde 53 gol gördü ve 14. sırada bulunuyor.