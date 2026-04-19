Kırmızı-siyahlı Van ekibi, sakatlıklar nedeniyle önemli futbolcularından yoksun bir kadroyla sahaya çıkmasına rağmen deplasmanda kritik bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ilk devresine iki takım da kontrollü başladı. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda rakibine üstünlük kurmaya çalışırken, her iki ekip de zaman zaman etkili ataklar geliştirdi. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf kırmızı siyahlı Vanspor oldu. 60. dakikada gelişen atakta Mehmet Özcan’ın kaydettiği golle temsilcimiz 0-1 öne geçti.

Golden sonra ev sahibi ekip beraberlik için baskısını artırdı ve 71. dakikada Engjell Hoti’nin golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Beraberlik golünün ardından oyundan kopmayan Vanspor, yeniden üstünlük için yüklendi. 85. dakikada sahneye çıkan Santeri Hostikka, ceza sahası içinde bulduğu topu şık bir vuruşla ağlara göndererek takımını 1-2 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takım da gol arasa da skor değişmedi ve Vanspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İmaj Altyapı Van Spor FK puanını 49’a yükseltirken, ev sahibi Eminevim Ümraniyespor ise 43 puanda kaldı.