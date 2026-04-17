Maçlar, TRT Spor'da dönüşümlü olarak yayınlanacak. Bein Sports kanalları da bazı maçları canlı olarak verecek. Vanspor'un maçı TRT Spor'da dönüşümlü olarak ekrana gelecek ayrıca beIN Sports (OTT) 3 üzerinden de yayınlanacak.

Temsilcimiz Vanspor, maç öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sürdürdü.

Ligde kalma mücadelesi veren Eminevim Ümraniyespor ile ligde kalmayı daha önce garantileyen Vanspor arasındaki karşılaşma, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Vanspor’da amaç, kalan haftalarda puan ya da puanlar alarak ligi üst sıralarda tamamlamak.

Öte yandan Vanspor, geçtiğimiz haftayı sahasında aldığı mağlubiyetle kapatırken, rakip Ümraniyespor ise deplasmanda aldığı beraberlikle hanesine 1 puan yazdırmıştı.

Eminevim Ümraniyespor - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü karşılaşması, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, 19 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarında dönüşümlü yayın kapsamında verilecek. Ayrıca mücadele, beIN Sports (OTT) 3 ekranlarından da izleyicilere ulaştırılacak.