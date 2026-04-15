İmaj Altyapı Vanspor FK yönetimi, Ankara’da temaslarda bulunarak Adalet Bakanı Akın Gürlek’i makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Erol Temel’in öncülüğündeki Van spor yönetimi, yeni görevinden dolayı Gürlek’e başarı dileklerini iletti.

Ziyarete, Başkan Yardımcısı Fehim Güney, Genel Sekreter Gökhan Hanoğlu ve Mali İşler Sorumlusu Halil Pektaş da katıldı. Görüşmede, Van’daki spor faaliyetleri ve Vanspor’un mevcut durumu üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaret kapsamında Başkan Erol Temel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in memleketi Nevşehir’in plaka kodu olan 50 numaralı Vanspor formasını takdim etti. Görüşmede, sporun toplumsal etkisi ve bölgesel kalkınmadaki rolü ele alınırken, Vanspor’un hedefleri ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verildi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

