İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü tarafından, kulüp başkanı Erol Temel’in görevi ile ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmalara açıklık getirecek bir açıklama yapıldı.

Kulüpten ‘kamuoyuna’ denilerek yapılan açıklamada, Başkan Erol Temel’in görevinin başında olduğu, sezon sonunda yapılacak görüşmeler sonucunda göreve devam edip etmeyeceğinin kesinleşeceği belirtildi.

“NİHAİ BİR KARAR VERİLMEMİŞTİR”

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, kulüp başkanımızın görevini bıraktığı ya da devrettiğine yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yönde kulübümüz tarafından yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Kulüp Başkanımız Sayın Erol Temel’in görevini bırakmasına ya da devretmesine ilişkin alınmış bir karar söz konusu değildir. Başkanımız, çeşitli ortamlarda ve sohbetlerde görevi bırakmayı düşündüğünü ifade etmiş olmakla birlikte, bu konuda nihai bir karar verilmemiştir.” denildi.

“KULÜBÜN RESMİ HESAPLARI TAKİP EDİLMELİ”

Sezon sonunda alınacak kararla nihai kararın belli olacağı belirtilen açıklama şu ifadelerle tamamlandı; “Sezonun tamamlanmasının ardından, başta yönetim kurulumuz olmak üzere şehrimizin önde gelenleri, iş insanları, mülki idare amirleri ve siyasi temsilciler ile yapılacak istişareler sonucunda, Sayın Başkanımızın göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai karar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kulübümüzle ilgili gelişmelerin yalnızca resmi hesaplarımız üzerinden takip edilmesini önemle rica eder, bu kaynaklar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız. Van Spor Futbol Kulübü.”