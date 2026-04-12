İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesi Başkanı Yakup Ebiri, Van’ın mevcut kent merkezinin işlevini büyük ölçüde yitirdiğini vurgulayarak, sorunun çözümü için adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

“VAN’IN KENT MERKEZİ İŞLEVİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KAYBETTİ”

Kent merkezinde yaşanan yoğunluk ve düzensiz büyümenin günlük yaşamı da ciddi şekilde zorlaştırdığını anlatan Ebiri, “Özellikle şehir merkezindeki trafik sıkışıklığı artık sürdürülemez bir noktaya gelmiş durumda. Daralan yollar, artan araç sayısı ve plansız kent içi hareketlilik nedeniyle ulaşım her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu durum hem ekonomik kayıplara neden oluyor hem de acil durumlarda müdahale sürelerini olumsuz etkiliyor. Tüm bu sorunların çözümü için kentin yönetim yapısındaki dağınıklığın da giderilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON ÖNEMLİ”

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesi Başkanı Yakup Ebiri, Van’da kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak bir yönetim vizyonunun oluşturulması gerektiğini belirterek;

“Van’da yerel yönetimlerin ortak bir vizyon etrafında buluşması büyük önem taşıyor. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve birlikte hareket etme iradesinin ortaya konulması, kent yönetiminde temel bir gereklilik olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak, yöneticilerin kısa vadeli çözümler yerine kentin uzun vadeli geleceğini önceleyen bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. Van’ın daha düzenli ve yaşanabilir bir şehir haline gelmesi, bugünden atılacak kararlı adımlara bağlıdır.”