Temsilcimiz Van ekibi, 25 yıl aradan sonra Trendyol 1. Lig’e yükselirken, bu sezon da zor şartlara rağmen ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Yaklaşık 2 yıldır kulüp başkanlığı görevini sürdüren Erol Temel, göreve geldiği ilk günlerde sportif başarının yanı sıra tesis ve stat sözü vererek, konunun takipçisi olacaklarını söylemişti. Tesis yapım çalışmaları hızla devam ediyor, stat konusundaki belirsizlik ise kent gündemindeki yerini koruyor.

Vanspor FK Kulüp Başkanı Erol Temel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini ancak bu aşamadan sonra sorumluluğun siyasilerde olduğunu, ayrıca dönem sonunda başkanlık görevini bırakacağını ifade etti. Temel, “Artık bu stat meselesi sonuçlanmalı, ihale süreci başlatılmalı ve bir an önce temel atılmalıdır.” dedi.

“STAT İÇİN ÇALMADIĞIMIZ KAPI KALMADI”

Başkan Erol Temel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 2 yıldır Vanspor Futbol Kulübü Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, göreve geldikleri ilk gün Vanspor’u bir üst lige çıkarmak ve kulübün tesisleşmesini sağlamak adına söz verdiklerini söyledi.

İlk yıllarında özellikle tesisleşme konusunda hiçbir kurumdan destek almadan önemli adımlar attıklarını ifade eden Temel, bu süreçte Van Valiliği’ne de katkılarından dolayı teşekkür ettiğini dile getirdi.

Stat konusunda ise yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Temel, “Stat için gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı. Projeyi son aşamaya kadar getirdik ancak bizim gücümüz bir yere kadar. Bu noktadan sonra görev ve sorumluluk artık siyasilerimize düşmektedir.” ifadelerini kullandı.

Van’ı temsil eden milletvekillerine de çağrıda bulunan Temel, ortak bir irade ortaya konulması halinde stat projesinin kısa sürede hayata geçirilebileceğini söyledi. Ancak geçen süreçte yeterli desteğin sağlanamadığını düşündüğünü ifade eden Temel, “Üzülerek söylüyorum ki yaklaşık iki yıllık süreçte vekillerimizin takıma gereken ilgiyi ve desteği gösterdiğini söylemek zor.” dedi.

“VANSPOR HAK ETTİĞİ STADA KAVUŞMALI”

Sezon sonunda görevini bırakmayı düşündüğünü de dile getiren Temel, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Bizler gelip geçiciyiz. Daha önce de ifade ettiğim gibi, sezon sonunda görevimi bırakmayı düşünüyorum. İnşallah bizden daha iyi hizmet edecek biri gelir; biz de her zaman Vanspor’un yanında olmaya devam ederiz. Şunu herkes bilsin ki, bu iki yıl boyunca Vanspor’u bir üst lige taşımak, tesislerini tamamlamak ve stat kazandırmak adına çalmadığım kapı, gitmediğim yer kalmadı. Bundan sonrası artık siyasetçilerimizin sorumluluğundadır. Vanspor, hak ettiği stada kavuşmalıdır. Çünkü bu şehir çok daha iyisini hak ediyor. 20 yıldır bu şehri temsil eden vekillerimize sesleniyorum: Bu memleket sahipsiz değildir. Artık bu stat meselesi sonuçlanmalı, ihale süreci başlatılmalı ve bir an önce temel atılmalıdır. Kaybedecek zamanımız yok. Çünkü başka Vanspor yok.”

Öte yandan Van Spor’un stat talebi, sosyal medyada #VanStadyumİstiyor etiketiyle gündeme taşındı.