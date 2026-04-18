Trendyol 1. Lig’de mücadele eden ve uzun yıllar sonra yeniden yükseldiği ligde kalmayı başaran İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nde flaş bir gelişme yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan 4 futbolcunun sezonu kapattığı bildirildi.

İmaj Altyapı Van Spor’un en golcü ismi İvan Cedric’in yanı sıra Naby Oluare, Sabahattin Destici ve Kenneth Mamah’ın sakatlıkları nedeniyle sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Futbolcuların sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi;

“Naby Oluare: Sol kasık bölgesinde evre 2 kanama ve ödem tespit edilmiştir.

Erdem Seçgin: Sağ arka üst adalesinde zorlanma mevcuttur. Tedavisine hemen başlanmış olup süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Ivan Cedric: Sol arka adalesinde evre 1B düzeyinde kanama ve ödem bulunmaktadır.

Sabahattin Destici: 4. kaburgasında kılcal çatlak tespit edilmiştir.

Kenneth Mamah: Sol kasık bölgesinde evre 3 yırtık ve kanama mevcuttur.”

4 FUTBOLCU SEZONU KAPATTI

Yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan 5 futbolcudan 4’ünün sezonu kapattığı kaydedildi. Açıklamada; “Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından derhal başlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Mamah, Cedric, Sabahattin ve Naby'in sezonun kalan son üç maçında forma giymeleri mümkün görünmemektedir. Sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.” denildi.