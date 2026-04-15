Van’da Nisan ayında hem bahar hem kış aynı anda yaşanıyor. Genellikle gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde etkisini daha fazla hissettirirken ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kar yağışından dolayı dün itibarıyla 54 olan kapalı yol sayısı, yapılan çalışmalar sonucunda 40’a indirildi.

YAĞIŞLAR MEZRALARDA ETKİLİ OLUYOR

Etkilenen yerleşim yerleri genellikle yüksek kesimlerdeki mezra yolları oldu. 27 mezra yolu ulaşıma kapanırken, 13 mahalle yolunun da ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.

EN ÇOK ETKİLENEN İLÇELER

Edinilen bilgilere göre, Gürpınar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı daha etkili oldu. İlçede 9 mahalle yolu ve 12 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray ilçesinde 1 mezra yolu, Başkale ilçesinde 2 mahalle ve 3 mezra yolu, Çaldıran ilçesinde 4 mezra yolu, Çatak ilçesinde 4 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mahalle ve 2 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mezra yolu ve Saray ilçesinde ise 1 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Öte yandan meteorolojik verilere göre kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, genel olarak parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.