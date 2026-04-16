İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda okul ve çevrelerinde polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Okul önlerinde en az iki polis görevlendirilirken, gerek görülmesi halinde takviye ekipler de sürece dahil edilecek. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilk, orta ve lise kademesindeki okulların çevresindeki kontrollerde şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) ve durum kontrolü yapıldı. Kontrollerin yurt genelinde risk analizi değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle kesintisiz sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İHA