Büyük çekişmelere sahne olan Trendyol 1. Lig’de son haftalara giriliyor. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacak.
Adana Demirspor A.Ş., Atakaş Hatayspor ve son olarak da Sakaryaspor A.Ş.’nin ligden düşmesinin kesinleştiği ligde şampiyonluğa en yakın takım ise Erzurumspor FK. Her puanın çok kıymetli olduğu ligde 36. hafta maçları aynı gün ve saatte oynatılacak. Pazar günü oynanacak maçlar saat 16.00’da başlayacak.
VANSPOR’UN RAKİBİ ÜMRANİYESPOR
Ligde kalmayı garantileyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Müsabaka, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak.
Lider Erzurumspor FK’nin Bodrum FK deplasmanına gideceği haftada Amed Sportif Faaliyetler ise zorlu maçta deplasmanda Bandırmaspor’un konuğu olacak. Ligde 3. sırada bulunan ve süper ligi hedefleyen bir diğer takım olan Esenler Erokspor ise sahasında Ankara Keçiörengücü’nü misafir edecek.
Heyecanla beklenen 36. haftanın maç programı şu şekilde;
16.00 Bodrum FK - Erzurumspor FK
16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Çorum FK - Özbelsan Sivasspor
16.00 Iğdır FK - Pendikspor
16.00 İstanbulspor - Sarıyer
16.00 Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor
16.00 Boluspor - Adana Demirspor
16.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü
16.00 Ümraniyespor - Vanspor FK
16.00 Manisa FK – Serikspor